Харківські ТЕЦ планують перейти на вугілля

Харьков. 20 января. УНИАН. Харьковские ТЭЦ рассматривают возможность перехода с газа на уголь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на первого вице-губернатора Валентина ДУЛУБА, в настоящее время все харьковские ТЭЦ ведут расчет средств, необходимых для реконструкции и замены оборудования и перехода с газа на уголь.

«Это серьезные капиталовложения. Согласно заявлениям Министерства, кроме государственных средств, необходимо привлекать частный капитал. По мере подготовки расчеты будут переданы в Министерство, и будет принято решение о доле участия бюджета и инвесторов. Когда будут определены все основные направления программы, можно будет сказать, сколько будет стоить переоборудование. Это очень большие средства, но, учитывая внушительные запасы угля на Украине, использовать свой источник сырья для того, чтобы уменьшить потребление импортного газа, было бы правильно и эффективно», - сказал В.ДУЛУБ.

С его точки зрения, для того, чтобы уменьшить зависимость от импортного газа, необходимо модернизировать украинскую ГТС.

«Мы хотим быть независимыми от российского газа, а для этого необходимо обеспечить независимость нашей газотранспортной системы. Необходимо построить целый ряд сооружений, который даст нам в дальнейшем техническую возможность отказаться от российского газа. Сегодня мы этого сделать не можем именно из-за отсутствия компрессорных станций, которые стабилизируют ситуацию и дают возможность поддерживать необходимое давление», – отметил В.ДУЛУБ.

По его словам, в этом году «Шебеликагаздобыча», которая является основным разработчиком газовых месторождений на территории Харьковской области, заканчивает строительство одной из компрессорных станций, благодаря которой будет стабилизирована система газоснабжения.