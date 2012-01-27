Два працівники «Харківміськліфту» отримали квартири

Харків. 27 січня. УНІАН. Сьогодні Міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК під час візиту на Харківське комунальне спеціалізоване підприємство «Харківміськліфт» разом з губернатором Михайлом ДОБКІН вручив двом співробітникам підприємства ключі від квартир.

Про це повідомляє сайт Харкіської облдержадміністрації.

«КСП «Харківміськліфт» - підприємство, яке забезпечує житлом своїх співробітників. Тільки завдяки цьому, вдалося повернути висококваліфікованих фахівців, які раніше виїжджали працювати в інші країни», - сказав директор КСП «Харківміськліфт» Анатолій КАНДАУРОВ.