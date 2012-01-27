Досвід роботи ЄРЦ Харкова можуть розповсюдити по всій Україні

Харків. 27 січня. УНІАН. Досвід роботи Єдиного розрахункового центру в Харкові буде запропонований для застосування по всій Україні.

Як повідомляє сайт Харківської облдежадміністрації, про це сказав сьогодні міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК, ознайомившись з роботою Центру, який успішно працює в Харківській області з 1999 року.

Сьогодні в системі Центру понад 2 мільйони особових рахунків по всіх регіонах України, з них більше 900 тисяч у Харківській області, 65 видів послуг приймається до оплати від населення.

За словами міністра, проживаючи в Донецьку, він також користувався системою електронних платежів для оплати комунальних послуг. Переваги Єдиного розрахункового центру очевидні: зручність для оплати одержувачами послуг, економія коштів комунальними підприємствами, оптимізація роботи відділів по нарахуванню субсидій, а також участь банку в розвитку житлово-комунального господарства міста за допомогою активного кредитування. Так, лише за 2011 рік «Мегабанк» надав Харкову 153 млн. грн. кредитних коштів для розвитку міських інженерних систем.

Міністр дав доручення харківським розробникам підготувати свої пропозиції, які заходи слід вжити на державному рівні для того, щоб ця система була впроваджена по всіх регіонах України.

«Про державну підтримку ніхто поки не говорив, але це дуже правильна тема, ми її будемо просувати. І якщо технологія, яку ми бачимо в Харкові, не тільки гарна, але й краща, я зберу всіх, хто займається в країні цією ідеологією. Нехай вони подивляться один одному в очі, обговорять, а ми потім напишемо державний стандарт, за яким це все має робитися. Якщо це буде «Мегабанк», значить, так і буде», - сказав А.БЛИЗНЮК.