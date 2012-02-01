На Харківщині внаслідок пожеж за останню добу загинуло троє осіб

Харків. 1 лютого. УНІАН. В Харківській області внаслідок пожеж, які сталися протягом останньої доби, загинуло троє осіб.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Так, 31 січня в Харкові на проспекту Гагаріна, 302 у квартирі на 4-му житлової п’ятиповерхівки було виявлено тіло господаря, 1973 р.н., на якому горів одяг. Горіння припинилося самостійно. Остаточна причина загибелі встановлюється правоохоронними органами.

Також 31 січня сталася пожежа в приватному домоволодінні в селі Михайлівка Валківського району - горів дерев’яний будинок на всій площі у 40 кв. м. На місці події, біля вхідних дверей, працівниками міліції було знайдено тіло господаря, 1937 р.н. Він намагався дістатися виходу, але помер від отруєння чадним газом. тЗа попередніми даними, пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівального приладу.

Третій випадок стався о 20.32 в селі Розсохувата Кегичівського району. Повідомлення про пожежу надійшло від місцевих мешканців, котрі й загасили вогонь. В хаті було знайдено тіло господарки будинку, 1950 р.н. Вона також задихнулась чадним газом. Причина пожежі наразі з’ясовується.