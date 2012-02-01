У Харкові відкрилася фотовиставка «Невідома Чехія в Україні»

Харків. 1 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові в арт-кафе «Куб» відкрилася фотовиставка французького журналіста П’єра ЖАНМУЖЕНА «Невідома Чехія в Україні».

Як заначив під час відкриття автор виставки, у своїх знімках він хотів якнайповніше відобразити життя етнічних чехів в українських селах.

За словами П.ЖАНМУЖЕНА, проект створювався протягом 2007-2008 років. Тоді він відвідав кілька чеських сіл на півдні України, зокрема, Богемку, Чехоград та Веселинівку. В результаті до експозиції увійшло 15 чорно-білих фотографій, які зображують повсякденність селян.

«Дивлячись на ці знімки, - розповів автор, - я згадую тих людей, які дуже привітно і тепло приймали мене у себе вдома. Мені дуже приємно було з ними спілкуватися – всі кадри зроблені після тривалих бесід. Я продовжую працювати в Україні, тому що закохався в цю країну та слов’янську культуру».

Виставка організована за підтримки Почесного чеського консульства у Харкові та Посольства Чеської республіки в Україні.

Як зазначила представник Чеського культурного центру Дагмар ОСТРЖАНСЬКА, «на фотографіях зображені люди, які понад 150 років живуть в Україні, які за походженням є чехами і зберігають свої традиції, мову. Щоб продемонструвати цю культуру українцям, ми вже зробили невеликий тур: виставка побувала у Сімферополі, Мелітополі, Ніжині».

У Харкові на «Невідому Чехію в Україні» можна подивитися до 29 лютого.

Фоторепортаж Євгенії ПРИТУЛИ