Добкін відкрив у Вовчанській лікарні операційний блок

Харків. 2 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН відкрив оновлений операційний блок міжрайонного центру – Вовчанської центральної районної лікарні.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, відкриття оновленого операційного блоку дозволить хірургам, травматологам, акушерам-гінекологам лікарні проводити оперативні втручання на другому рівні медичної допомоги в сучасних умовах, із забезпеченням всіх необхідних санітарних та технічних вимог. Якість ремонтних робіт та їх конструктивні рішення є на рівні операційних Обласної клінічної лікарні та установ Академії медичних наук.

Реконструкція операційного блоку проведена на загальну суму 1 256,5 тис. грн., в тому числі: 855 тис.грн. за рахунок субвенції з Державного бюджету, 401,5 тис. грн. – субвенції з обласного бюджету на виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини». Крім того, в межах цієї програми за рахунок субвенції з обласного бюджету оновлений операційний блок оснащено сучасним медичним обладнанням: багатофункціональними операційними столами, операційними світильниками та іншим устаткуванням, необхідним для роботи хірургів, на суму понад 200 тис. грн.

У відкритті Центру взяли участь заступник губернатора Ігор ШУРМА та перший заступник голови Харківської обласної ради Олена ОЛЕШКО.