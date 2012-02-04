У Харкові митники вилучили чотирьох верблюдів

11:28, 04 лютого 2012
Харьків
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Доставили не за правилами

Харків. 4 лютого. УНІАН. Харківська обласна митниця зафіксувала порушення митних правил громадянином України, який не за призначенням доставив у Харків чотирьох верблюдів.

Як повідомили корспондента УНІАН у прес-службі митниці, перевізник порушив умови договору доручення доставки. Прямуючи через Луганську митницю, водій мав доправити товар – «верблюди живі калмицької породи 2011 р., 4 голови» – до Харківської обласної митниці не пізніше 19 грудня 2011 р.

В результаті у встановлений термін верблюди не потрапили до місця призначення на «Східний вантажний митний комплекс», а за самовільним рішенням водія були доправлені на зберігання в «Харківський зоологічний парк», де з ними «проводилися карантинно-ветеринарні заходи».

Таким чином, водій порушив законодавство про відповідні перевезення, і, згідно з протоколом, верблюди мають бути вилучені. Оскільки в обласній митниці немає належних умов для утримування цих тварин і їх може надати лише Харківський зоопарк, на даний момент укладається договір стосовно надання зоопарком послуг для митниці щодо зберігання та перебування цих тварин на його території.

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