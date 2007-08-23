Відставка Керненса не за горами - Фельдман

Харків. 23 сернпя. УНІАН. На посаду секретаря Харківської міської ради, яку зараз обіймає представник Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС і відставка якого може відбутися найближчим часом, Блок Юлії ТИМОШЕНКО запропонує свою кандидатуру.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі депутата Верховної ради України V скликання, члена БЮТ Олександра ФЕЛЬДМАНА.

За його словами, БЮТ став першою політичною силою у місті, яка всерйоз зайнялася оцінкою діяльності Г.КЕРНЕСА, і її почуло керівництво Партії регіонів та керівництво країни. «Ми з самого початку заявили про те, що так, як було раніше, вже не буде ніколи», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він вважає, що слід міняти не лише секретаря, але й сам характер роботи Харківської міськради: «Потрібно йти в бік більшої прозорості рішень міськради, відповідальності та підзвітності депутатів харків”янам. Слід відкривати міськраду для громадського контролю з боку ЗМІ, експертів та громадських організацій. Слід наводити порядок у системі бюджетних коштів. Необхідно зробити також цілу низку кроків щодо очищення міста від криміналітету і корупціонерів».

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, головне завдання для наступного секретаря Харківської міськради, - повернути повагу людей до депутатів міста, покінчити з безправ”ям харків”ян перед чиновниками і зламати ганебну систему розділу депутатів на «своїх» і «чужих».