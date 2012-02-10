Адвокатам Тимошенко не обмежуватимь доступ до засудженої - Бараш

Харків. 10 лютого. УНІАН. Доступ адвокатів до засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО обмежений не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській колонії заявив журналістам перший заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Євген БАРАШ.

Він підкреслив, що розповсюджена вчора захисником Ю.ТИМОШЕНКО Сергієм ВЛАСЕНКОМ інформація про те, що керівництво Качанівської колонії обмежить доступ адвокатів до екс-прем’єра, не відповідає дійсності.

«Обмеження доступу ВЛАСЕНКА та інших захисників не буде», - підкреслив Є.БАРАШ.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого С.ВЛАСЕНКО заявив, що керівництво колонії має намір обмежити доступ захисників до Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні я почув від керівництва колонії, що мене обмежать у спілкуванні з ТИМОШЕНКО. Він (начальник Качанівської колонії Іван ПЕРВУШКІН – УНІАН) мотивував тим, що не продовжено другий арешт, і, скоріш за все, ми будемо обмежені в спілкуванні», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

