На Харківщині поглиблено роз'яснюватимуть суть земельної реформи

Харків. 10 лютого. УНІАН. У Харківській області будуть видані інформаційні буклети з роз`ясненнями питань земельної реформми.

Про це поінформував 9 лютого під час програми «Час влади» на обласному телебаченні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, видання таких буклетів на Харківщині планується в рамках проведення широкої роз`яснювальної роботу серед громадян щодо земельної реформи. На думку керівника області, лише докладне інформування людей з цього питання допоможе уникнути можливих спекуляцій з боку деяких політичних сил.

«Сьогодні я дав доручення, щоб ми виготовили у великій кількості інформацію, де був би поданий сам цей закон у тому варіанті, в якому він є зараз у Верховній Раді, а також прописані чіткі відповіді на найскладніші питання, які можуть виникати у людей: як буде відбуватися оцінка землі, як будуть укладатися договори з оренди тощо. Тобто цілий ряд питань, які сьогодні людей цікавлять, маютьбути викладені зрозумілою мовою, але з точними посиланнями на ту чи іншу статтю проекту закону, щоб ті, хто намагається на цьому спекулювати, були позбавлені такої можливості», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, буклети будуть розповсюджуватися через районні адміністрації, а також сільські, селищні та міські ради на території всієї області.

«Ця інформація буде доступна кожному, хто хоче реально дізнатися про те, що з себе являє новий закон про землю», - зазначив М.ДОБКІН.