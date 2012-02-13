В облдержадміністрації - прес-конференція на тему спрощеного податкування

Харків. 13 лютого. УНІАН. Сьогодні о 14.00 у прес-центрі Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 пов. к. 170) відбудеться прес-конференція на тему «Перехід на спрощену систему оподаткування».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у прес-конференції беруть участь начальник відділу розвитку підприємництва та ринкових відносин Головного управління економіки облдержадміністрації Наталія ЦИМБАЛЮК, директор Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва при ХОДА Денис ТКАЧОВ, начальник управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації у Харківській області Гліб МІЛЮТІН, начальник управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації у Харківській області Любов ЩЕРБІНІНА.