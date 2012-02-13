На станції «Героїв праці» виявлено тіло чоловіка

Харків. 13 лютого. УНІАН. У Харкові на одній зі станцій метро виявлено мертве тіло чоловіка.

Як повідомили кореспондентові УНІАН очевидиця події, труп близько 10.00 знаходився на платформі станції метро «Героїв праці».

Тіло померлого було накрито простирадлом. Працівники міліції огородили місце події попереджувальною стрічкою.

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондентові УНІАН підтвердили факт виявлення трупа. За даними міліції, померлий – літній чоловік, якому на станції метро раптово стало погано. Правоохоронці з’ясовують вік та особу померлого.