На Харківщині впроваджують спецпрограму земельного кадастру

Харків. 22 лютого. УНІАН. В Харківській області проводиться експеримент щодо впровадження спеціальної програми земельного кадастру.

Про це сьогодні в ході прес-конференції сказав голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.

«На засіданні Ради регіонів порушувалося питання з приводу земельної реформи. Президент нагадав, що в ряді областей, зокрема в Харківській, проводиться експеримент з упровадження спеціальної програми земельного кадастру», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, програма «дозволить абсолютно прозоро і якісно скоротити термін проходження документів, які подаються в кадастр, а з іншого боку - людина, маючи спеціальний код доступу до програми, подавши заяву, зможе на будь-якому етапі в режимі онлайн перевірити, де знаходиться її заява, хто її розглядає. У цьому питанні не буде тієї туманної завіси, яка властива і земельним управлінням, і державному земельному кадастру».