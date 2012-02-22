Біля Качанівської колонії - мітинг

Харків. 22 лютого .УНІАН. Під стінами Качанівської колонії, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, проходить акція на підтримку незаконно засуджених і переслідуваних за політичними мотивами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

За даними прес-секретаря Харківської обласної організації «Батьківщина» Юлії ГЕРМАНОВОЇ, в акції у ці хвилини беруть участь до 200 осіб і люди продовжують підходити.

Учасники акції тримають плакати «Юля, ми з тобою!», «Негідні владні рішення приймає влада негідників», «Не віддамо Юлю!».

Перед початком мітингу люди виконали Гімн України.

Крім того, повідомила Ю.ГЕРМАНОВА, до Харкова підтримати однодумців приїхали делегації з Києва і Херсона.

При цьому у прес-службі Київської міської організації «Батьківщини» поінформували, що в цей час народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» Юрій ОДАРЧЕНКО, Віктор УКОЛОВ та Олександр СОЧКА перебувають на території колонії, де займаються оформленням документів для передачі книг та матеріальної допомоги.

Зокрема, як зазначили в прес-службі, сьогодні до колонії мають передати понад 1000 книжок, зібраних активістами партії у Києві, та матеріальну допомогу на суму більш ніж 28 тис. грн від народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина».