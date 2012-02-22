Машбуд Харківщини наростив темпи виробництва в 2011

Харків. 22 лютого. УНІАН. У 2011 році зросли темпи обсягів виробництва в секторі машинобудування Харківської області.

Про це поінформував сьогодні в ході засідання постійної комісії з питань забезпечення прав людини, свободи слова та інформації голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.

За даними губернатора, 2011 року темпи зростання обсягів виробництва в машинобудуванні перевищили 20% і становлять 23%.

«Якщо взяти такі підприємства, як «Тракторний завод», то в минулому році він випустив у 2,2 рази більше продукції. В цілому з прибутком в 2011 році спрацювало майже 64% промислових підприємств області. Це найвищий показник за останні роки», - сказав М.ДОБКІН.