На ремонт доріг області виділять 3,2 млрд. грн.

Харків. 22 лютого. УНІАН. На ремонт доріг Харківської області Укравтодор планує виділити 3,2 млрд. грн.

Про це сьогодні в ході засідання постійної комісії з питань забезпечення прав людини, свободи слова та інформації сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«На цей рік за планом Укравтодору для Харківської області зарезервована окремим рядком сума в розмірі 3,2 млрд. грн. Левова частина цих коштів піде на будівництво дороги Харків-Київ по території Харківської області до кордону з Полтавською. Ми частину цієї дороги, 11 км, через Пісочин, до повороту на Кримський напрямок, зробили. Сьогодні у нас є вся необхідна документація, в тому числі і готовий проект по об`їзній дорозі у Валках. Якщо цей фінансовий план буде затверджений Укравтодором, то ця дорога протягом 2012 року з території Харківської області буде відремонтована», - передає слова М.ДОБКІНА сайт облдержадміністрації.