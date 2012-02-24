Результати матчів Ліги Європи

Харків. 24 лютого. УНІАН. Відбулися матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи.

Як повідомляв УНІАН, харківський Металіст завдав поразки австрійському Зальцбургу з рахунком 4:1 і за підсумком двох матчів (8:1) вийшов у наступну фазу змагань. Його суперником стане грецький Олімпіакос. Гра відбудеться 8 березня в Харкові.

Результати решти матчів

Спортинг - Легія 1:0 (2:2)



Шальке 04 - Вікторія Пльзень 1:1 (1:1). Після екстра-тайму 3:1



Атлетіко - Лаціо 1:0 (3:1)



Манчестер Юнайтед - Аякс 1:2 (2:0)



Андерлехт - АЗ 0:1 (0:1)



Олімпіакос - Рубін 1:0 (1:0)



Бешикташ - Брага 0:1 (2:0)



Атлетік - Локомотив М 1:0 (1:2)

ПСВ Ейндховен - Трабзонспор 4:1 (2:1)



Стандард - Вісла (Краків) 0:0 (1:1)

ПАОК - Удінезе 0:3 (0:0)

Валенсія - Сток Сіті 1:0 (1:0)

Брюгге - Ганновер 0:1 (1:2)

Твенте - Стяуа 1:0 (1:0)



Манчестер Сіті - Порту 4:0 (2:1)

Команди, виділені чорним, вийшли в 1/8. Перші матчі пройдуть 8 березня, у відповідь - 15 березня

Металіст - Олімпіакос

Спортинг - Манчестер Сіті

Твенте - Шальке 04

Стандард - Ганновер

Валенсія - ПСВ

АЗ - Удінезе

Атлетіко (Мадрид) - Бешикташ

МЮ - Атлетік (Більбао)