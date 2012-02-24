Результати матчів Ліги Європи
Металіст зіграє з Олімпіакосом
Харків. 24 лютого. УНІАН. Відбулися матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи.
Як повідомляв УНІАН, харківський Металіст завдав поразки австрійському Зальцбургу з рахунком 4:1 і за підсумком двох матчів (8:1) вийшов у наступну фазу змагань. Його суперником стане грецький Олімпіакос. Гра відбудеться 8 березня в Харкові.
Результати решти матчів
Спортинг - Легія 1:0 (2:2)
Шальке 04 - Вікторія Пльзень 1:1 (1:1). Після екстра-тайму 3:1
Атлетіко - Лаціо 1:0 (3:1)
Манчестер Юнайтед - Аякс 1:2 (2:0)
Андерлехт - АЗ 0:1 (0:1)
Олімпіакос - Рубін 1:0 (1:0)
Бешикташ - Брага 0:1 (2:0)
Атлетік - Локомотив М 1:0 (1:2)
ПСВ Ейндховен - Трабзонспор 4:1 (2:1)
Стандард - Вісла (Краків) 0:0 (1:1)
ПАОК - Удінезе 0:3 (0:0)
Валенсія - Сток Сіті 1:0 (1:0)
Брюгге - Ганновер 0:1 (1:2)
Твенте - Стяуа 1:0 (1:0)
Манчестер Сіті - Порту 4:0 (2:1)
Команди, виділені чорним, вийшли в 1/8. Перші матчі пройдуть 8 березня, у відповідь - 15 березня
Металіст - Олімпіакос
Спортинг - Манчестер Сіті
Твенте - Шальке 04
Стандард - Ганновер
Валенсія - ПСВ
АЗ - Удінезе
Атлетіко (Мадрид) - Бешикташ
МЮ - Атлетік (Більбао)