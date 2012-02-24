Печенізька лікарня отримала новий рентгенівський діагностичний комплекс

Харків. 24 лютого. УНІАН. Печенізька центральна районна лікарня отримала новий рентгенівський діагностичний комплекс.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні відбулося урочисте відкриття нового рентген-кабінету.

У заході взяли участь губернатор Михайло ДОБКІН та перший заступник голови Харківської обласної ради Олена ОЛЕШКО.

Рентгенівський діагностичний комплекс «Медікс» на 2 робочих місця вітчизняного виробництва вартістю 749,7 тис. грн. Печенізька лікарня отримала за рахунок субвенції з державного бюджету 2011 року за сприяння обласної держадміністрації, йдеться у повідомленні.

Цей комплекс є зразком найсучасніших діагностичних технологій і дозволяє при вкрай низькому променевому навантаженні здійснювати рентгенологічне обстеження людини; комплекс забезпечує обробку інформації без використання процесів хімічного проявлення рентгенівської плівки; накопичення інформації здійснюється в цифровому форматі на електронних носіях і дозволяє моніторити динаміку стану хворого у різний час; комплекс дозволяє зберігати відповідну інформацію практично на кожного пацієнта, який хоча б однократно пройшов обстеження.

Ці якісні зміни дозволять суттєво підвищити діагностичні та лікувальні можливості Печенізької райлікарні, покращити доступність медичної допомоги, підняти на новий рівень надання медичної допомоги мешканцям Печенізького району та сприятимуть раціональному використанню матеріальних, енергетичних та фінансових ресурсів, повідомляє сайт ОДА.