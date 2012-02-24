Тимошенко працюватиме в колонії - Лісицков

Харків. 24 лютого. УНІАН. Голова Державної пенітенціарної служби України Олександр ЛІСИЦКОВ заявляє, що екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО буде залучена до робіт у Качанівській виправній колонії після того, як поправить своє здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу у Вінниці.

Зокрема, на запитання, чи буде Ю.ТИМОШЕНКО задіяна на роботах у колонії, О.ЛІСИЦКОВ сказав: «У перспективі так. Вона поправить своє здоров`я і трудитиметься»

Як зазначив голова Державної пенітенціарної служби України, згідно із законодавством, робота передбачена для всіх, винятки робляться тільки для пенсіонерів, інвалідів, і то якщо інвалід бажає трудитися, то він трудиться, винятки лише для хворих, вагітних жінок.

«Для всіх інших ми рекомендуємо працювати, і якщо людина відмовляється, з нею проводиться відповідна виховна робота, і в нас є працівники, які займаються цією роботою», - сказав О.ЛІСИЦКОВ.