Моніс вважає, що противникам Металіста буде важко…

Харків. 24 лютого. УНІАН. Тренер австрійського Зальцбурга Рікардо Моніс вважає, що наступним противникам Металіста у Лізі Європи буде важко грати у матчах проти харківського клубу.

Свої кометарі Рікардо Моніс зробив на прес-конференції після гри 23 лютого, яку його команда програла з рахунком 4:1:

Я хотів би привітати футболістів Металіста із тим, що вони пройшли в наступний етап. У нас була складна група, після Різдва ми втомилися, але бажання пройти далі у нас було. Після двох ігор проти Металіста ви бачите підсумковий рахунок. Удома ми розгромно програли, в Харкові почали непогано, у нас були шанси. Жахливий автогол нам все зіпсував, навіть після 1:1 у нас з`явилася якась надія, але після того, як ми зрівняли рахунок, Металіст тільки додав, і ми знову відстали. Чесно скажу, що надія вже була втрачена, враховуючи той факт, як добре і швидко грав Металіст. Шансів у нас було дуже мало. Я хочу сказати, що супротивникам Металіста буде дуже важко, враховуючи те, як вони сьогодні грали. Я хочу побажати Металістові успіху в наступних іграх. Для нас це сумний результат, і з цим нічого не можна зробити. Металіст був сильніший.

«Ред Булл» грав у Донецьку, а зараз у Харкові. Можете порівняти рівень футболу в Україні і Австрії?

Ну, що я можу сказати. Український футбол просунувся далі австрійського. Тут я побачив, які величезні інвестиції робляться у ваш футбол, у підготовку футболістів, футбольну філософію. Я скажу, що мене здивувала велика кількість легіонерів, які дуже вдало діяли на полі. Що здивувало, ми грали проти ПСЖ і проти Атлетіко, і на тлі цих команд Металіст виглядає дуже сильно.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА