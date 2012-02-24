Погода в суботу

Харків. 24 лютого. УНІАН. Завтра, 25 лютого, в Україні очікується дощ, місцями з мокрим снігом.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с, в Карпатах місцями 25-30 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та Київській області вночі помірний, вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.