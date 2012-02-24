У Харкові презентовано новий проект УЄФА до Євро-2012

Харків. 24 лютого. УНІАН. У Харкові презентовано міжнародний гуманітарно-соціальний проект УЄФА в рамках футбольного турніру Євро-2012 «Євро-2012: поважаємо інтеграцію – футбол без обмежень».

Як передає кореспондент УНІАН, у презентації проекту УЄФА, яка відбулася в прес-холі стадіону «Металіст» в Харкові, взяли участь голова Комітету Верховної ради України, голова Національної асамблеї інвалідів України, президент Національного параолімпійського комітету України Валерій СУШКЕВИЧ, заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА, заступник Харківського міського голови Світлана ГОРБУНОВА-РУБАН, представник Національної Асамблеї інвалідів України у Харківській області Олег ЛАПЕТЮК.

За словами В.СУШКЕВИЧА, проект, виконавцем якого в Україні є Національна асамблея інвалідів України, передбачає привернення уваги громадськості, обговорення та вирішення проблем доступності матчів Євро-2012 для людей з обмеженими можливостями. Також програма націлена на забезпечення дотримання прав уболівальників з інвалідністю під час користування об’єктами спортивної, транспортної, готельної, соціальної інфраструктури в приймаючих матчі Євро-2012 містах.

В.СУШКЕВИЧ зауважив, що проект було започатковано близько 8 місяців тому, однак його презентація відбувається тільки сьогодні. Він вважає, що впровадження проекту сприятиме розвитку та вдосконаленню інфраструктури об’єктів, в тому числі Євро-2012, розширенню мережі доступних для інвалідів місць.

За словами В.СУШКЕВИЧА, в рамках реалізації цього гуманітарного проекту була створена спеціальна консультативна група, до складу якої увійшли представники громадських об’єднань інвалідів, місцевої влади, профільного комітету парламенту, в містах-господарях Євро-2012 відібрані волонтери, які оцінюватимуть доступність для інвалідів закладів та установ, а також розпочалася інформаційна кампанія, зокрема підготовані публікації у ЗМІ, розроблено інформаційні відеороліки про проблеми інвалідів тощо.

В.СУШКЕВИЧ зазначив, що за результатами волонтерського оцінювання об’єктів українських міст-господарів Євро-2012 створений і розміщений на сайті проекту спеціальний довідник доступних місць, у якому відзначені готові до прийняття інвалідів пам’ятки культури, громадські заклади, інфраструктурні об’єкти тощо.

Він також оголосив у рамках проекту конкурс «Заклад без бар’єрів», який проводитиметься в українських містах-господарях Євро-2012. За словами В.СУШКЕВИЧА, у конкурсі, під час якого будуть визначені найбільш доступні для інвалідів заклади, за бажанням можуть брати участь всі організації. Він зауважив, що заклади, котрі відповідатимуть усім вимогам, отримають спеціальний сертифікат доступності УЄФА, позначку «Заклад без бар’єрів», а також будуть безкоштовно включені до довідника для іноземних туристів.

В.СУШКЕВИЧ зауважив, що презентований проект і конкурс покликані до початку Євро-2012 заохотити керівників установ забезпечити максимальну доступність своїх об’єктів. «Якщо людина з перших хвилин перебування в Україні відчуває, що для неї немає рівних умов, то про яке вболівання може йти мова», - зазначив він.

В.СУШКЕВИЧ позитивно оцінив доступність харківських об’єктів Євро-2012 та висловив переконання, що проект «Поважаємо інтеграцію – футбол без обмежень» дозволить максимально забезпечити рівні права та можливості людей з інвалідністю. «Футбол несе із собою з Європи права людини», – підкреслив В.СУШКЕВИЧ.

У свою чергу І.ШУРМА зауважив, що сьогодні ведеться робота з пристосування для потреб інвалідів 1,5-кілометрової зони навколо стадіону «Металіст». Заступник губернатора запевнив, що місцева влада зробить усе можливе, щоб забезпечити доступ людей із обмеженими можливостями до якомога ширшого кола об’єктів.