Директору ТОВ пахне стаття за невиплату зарплат

Харків. 24 лютого. УНІАН. У Харкові стосовно екс-директора одного з товариств із обмеженою відповідальністю прокуратура порушила кримінальну справу за безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Київського району Харкова Олександра БУДАРНОГО.

За його даними, під час перевірки ТОВ правоохоронці встановили, що заробітна плата працівникам підприємства виплачується з порушенням термінів. На початок лютого 2012 року перед більш як 100 працівниками підприємства утворилася заборгованість за листопад-грудень 2011 року на суму 161 тис. грн.



Водночас на рахунки та до каси підприємства впродовж цього періоду надійшло майже 91 млн. грн., із яких на сплату податків та інших обов’язкових платежів використано близько 335 тис. грн. (0,37% нарахованих коштів). При цьому за грудень заробітна плата взагалі не виплачена.

Кримінальна справа порушена за ч.1 ст. 175 Кримінального кодексу України.