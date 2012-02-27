Міліція затримала телефонного терориста

Харків. 27 лютого. УНІАН. У Харкові за неправдиве повідомлення про замінування спорт-бару затримано парубка 1991 року народження.

Про це кореспондентові повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

Правоохоронці встановили, що хлопець зробив безпідставне повідомлення про замінування приміщення бару з хуліганських спонукань.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого після футбольного матчу Металіст – Зальцбург, який проходив у Харкові, в одному зі спорт-барів міста шукали вибухівку. Повідомлення про замінування спорт-бару «Арізона», що на вулиці Вернадського, надійшло до правоохоронців він невідомого чоловіка близько 0:20. Невідомий телефонував із таксофона. Працівники вибухотехнічної та кінологічної служб оглянули приміщення спорт-бару, однак вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявили. Евакуація людей не проводилася, рух громадського транспорту вулицею Вернадського не перекривався.