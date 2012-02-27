На сході очікується мокрий сніг

Харків. 27 лютого. УНІАН. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у східних областях, Криму та Приазов`ї очікується сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 2-5° тепла.

На решті території пройде невеликий сніг, лише у західних, а вдень і в північних областях без істотних опадів; температура вночі 5-10° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 13-15°, вдень 0-5° морозу. На дорогах - ожеледиця.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві та області вночі йтиме невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу. По м. Києву температура вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.