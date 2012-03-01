Добкін дає тиждень тим, хто «по дурості» продовжує займатися гральним бізнесом

Харків. 1 березня. УНІАН. Порушникам Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» буде запропоновано припинити незаконну діяльність протягом тижня.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ході засідання регіонального антикорупційного комітету заявив голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Ми не розраховуємо на раптовість, і поки протягом тижня буде створюватися робоча група, через засоби масової інформації звернемося до всіх, хто ще по дурості продовжує займатися цим протиправним бізнесом, з пропозицією згорнутися і зникнути з території Харківської області. Я гадаю, тижня багатьом вистачить для того, щоб прибрати частину ігрових салонів. Ну а ті, хто вирішить пограти з державою в кішки-мишки, нехай пробують», - заявив губернатор.

За його словами, основним з напрямків роботи антикорупційного комітету має стати виявлення діяльності державних службовців та працівників правоохоронних органів, які сприяють незаконному гральному бізнесу.

«Жоден ігровий салон не може працювати без піклування можновладної людини. Ми повинні про це говорити відкрито, не буде цей салон хтось прикривати, тоді він працювати не буде. Тому боротьба з такими людьми теж має стати одним з напрямків нашої з вами роботи. Зрозуміло, що закон і так зобов`язує правоохоронні органи в цьому напрямку працювати, але тут потрібно об`єднати зусилля», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор зазначив, що для ефективнішої боротьби з ігровим бізнесом необхідно підключити можливості науки. Зокрема, силами вчених-юристів планується знайти методи протидії продажу ігрових автоматів.

«Якщо не вистачить наших власних можливостей, ми від імені робочої групи звернемося до науковців Національної юридичної академії, щоб вони допомогли нам правильно застосувати чинне законодавство до тих, хто торгує цим обладнанням. Взагалі в тому, що стосується об`єднання зусиль вчених і правоохоронців, я надам всю підтримку, яка знадобиться, ми підключимо фахівців обласної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Я гадаю, це не буде зайвим, тим більше, що, якщо ми це зробимо, цей досвід буде корисний всіма областями України, а не лише на Харківщині», - сказав М.ДОБКІН.