У 2011 р. в Харківській обл. мобілізовано до бюджетів усіх рівнів 23,3 млрд. грн. - Добкін

Харків. 1 березня. УНІАН. У 2011 році в Харківській області мобілізовано до бюджетів усіх рівнів 23,3 млрд. грн. податків і зборів - це на 19,4% більше, ніж у 2010 році.

Із загального обсягу мобілізованих податків і зборів до державного бюджету надійшло 18 млрд. 100 млн. грн., що на 19,8% більше попереднього року.

Про це поінформував сьогодні в ході пленарного засідання XІ сесії Харківської обласної ради VI скликання голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.

«Це дозволило Харківській області посісти 4-е місце серед регіонів країни зі збору платежів до загального фонду державного бюджету. Якщо взяти Київ, Харківську, Донецьку і Дніпропетровську області, то тут було сформовано більше однієї третини всіх бюджетів. Дуже приємно, що ті завдання, які ставляться перед Харківською областю в плані збору податків, виконуються», – сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, зведений бюджет області 2011 року становив 9,8 млрд. грн., що на 17,2% більше надходжень 2010 року. З них частка доходів, отриманих на території області, – 53% або 5 млрд. 200 млн. грн. Також в 2011 році область отримала майже 2,7 млрд. грн. цільових субвенцій з держбюджету.

«Порівняно з 2010 роком сума, спрямована з держбюджету на реалізацію інвестиційних проектів на Харківщині, збільшилася в 3,5 рази. Якщо в 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду було передбачено лише 73 млн. грн., то в 2011-му - майже 260 млн. грн., і ці кошти надійшли в повному обсязі. З них 101 млн. грн. був спрямований на будівництво метрополітену як один з ключових інфраструктурних проектів для регіону», - наголосив М.ДОБКІН.