Членів ПА ОБСЄ не пустили до Тимошенко в колонії

Харків. 5 березня. УНІАН. Членів Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбургу ДУГЛАС та Асу ЛІНДЕСТАМ, які прибули до Качанівської виправної колонії, не пустили до екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це на брифінгу біля колонії заявила віце-президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ В.ДУГЛАС.

«На жаль, нас не пустили до Юлії Володимирівни, і це тільки посилило наше занепокоєння, яке ми відчували до цього», - сказала вона.

За словами віце-президента ПА ОБСЄ, делегації навіть відмовили у спілкуванні з Ю.ТИМОШЕНКО телефоном, хоча це передбачено законодавством.

«Для нас цей візит дуже важливий, оскільки ми приїхали продемонструвати солідарність з жінкою, яка є політичним в’язнем в Україні», - наголосила В.ДУГЛАС.

За її словами, делегація хотіла подивитися, яка ситуація в Україні з дотриманням принципу верховенства права і прав людини.

«Зараз ми на власні очі побачили, що відбувається в Україні», - сказала віце-президент ПА ОБСЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому В.ДУГЛАС наголосила, що вони в майбутньому наполягатимуть на зустрічі з екс-прем’єр-міністром України.

«Ми поговорили з начальником колонії. Ми йому повідомили, що ми спробуємо повернутися. Для нас важливо продемонструвати солідарність з жінкою-в’язнем, яка є політичним в’язнем. Ми хочемо виміряти пульс цієї країни, коли мова йде про верховенство права та демократію», - сказала В.ДУГЛАС.

Вона зауважила, що причиною відмови у проведенні зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО була відсутність відповідного дозволу Міністерства закордонних справ України та Державної пенітенціарної служби України.

При цьому В.ДУГЛАС зазначила, що письмова відмова від українських органів влади була направлена на адресу Посольства Швеції тільки сьогодні об 11.00.

«Поки ми не отримали відповіді у письмовому вигляді, ми вважали, що рішення буде позитивним, тому ми і приїхали. Зараз ми отримали письмову відповідь на наше прохання. Наше посольство отримало його об 11.00. Ми хочемо сказати, що це дуже пізно, тому що всім було відомо, що ми сюди прилетимо рейсом на 9.00», - зазначила В.ДУГЛАС.

Член ПА ОБСЄ від Швеції Аса ЛІНДЕСТАМ додала, що вони мали зустріч з начальником Качанівської колонії Іваном ПЕРВУШКІНИМ, під час якої попросили прибрати з камери Ю.ТИМОШЕНКО цілодобове відеоспостереження і надати їй телефон.

«Нам відмовили у відвідуванні Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні. Ми попросили начальника колонії прибрати нагляд з камери та надати їй телефон, тому що вона не може самостійно дійти до телефону. Ми хотіли сьогодні з нею поговорити по телефону, але нам не дозволили навіть цього»,- сказала А.ЛІНДЕСТАМ.

Члени ПА ОБСЄ висловили стурбованість у зв’язку з тим, що не отримали можливість зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми занепокоєні. Для нас відмова означає, що ті занепокоєння, які ми відчували, обґрунтовані. Ми хочемо, щоб Україна була частиною Європи, але те, що сьогодні відбувається, викликає занепокоєння. Ми поінформуємо організацію ОБСЄ про результати цієї зустрічі, а далі побачимо», - підкреслила В.ДУГЛАС, говорячи про можливість застосування до України санкцій з боку ОБСЄ.

А.ЛІНДЕСТАМ також зазначила, що керівництво колонії не надало їм жодних даних про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО на даний час.