Союз азербайджанців Світу вітає всіх зі святом Новруз Байрам
Текст привітання
Харків. 20 березня. УНІАН. Союз азербайджанців Світу привітав українский народ, усіх мусульман та своїх співвітчизників зі святом Новруз Байрам.
Текст привітання передав агентству УНІАН голова Союзу азербайджанців Світу, віце-президент МАК, герой козацького народу, маршал Міршахін ІСМАІЛОВ.
«Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с праздником Новруз, в эти светлые праздничные дни желаю каждому из вас весеннего настроения, здоровья и счастья.
Новруз, как всенародный праздник, на протяжении многих столетий встречают в каждом уголке нашей страны различными народными весельями и обрядами. Сохранение этого праздника, являющегося ярким выражением безграничной любви к Всевышнему, миропорядку и родной природе, со всей красочностью старинных традиций демонстрирует высокое почтение азербайджанского народа к своему культурно-историческому прошлому и его глубокую привязанность к национально-духовным ценностям.
Впервые в Азербайджане на официальном уровне Новруз Байрам был отмечен в 1967 году еще в советский период по инициативе выдающегося сына азербайджанского народа Шихали ГУРБАНОВА.
Председатель Президиума Верховного совета Азербайджанской ССР Эльмира Гафарова 13 марта 1990 года подписала указ о праздновании Новруз Байрам официально. Достойно одобрения то, что Новруз Байрам как праздник, вобравший в себя высшие качества, включен ЮНЕСКО в Список образцов культурного наследия человечества. Генеральная ассамблея ООН 24 февраля 2010 единогласно приняла резолюцию о «Международном дне Новруза».