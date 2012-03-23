З 1 квітня на маршруті Київ-Харків ходитиме поїзд підвищеної комфортності

Харків. 23 березня. УНІАН. З 1 квітня перший швидкісний міжрегіональний поїзд локомотивної тяги підвищеної комфортності виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) почне працювати на маршруті Київ-Харків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

За даними прес-служби, 22 березня у Харкові фахівці «Укрзалізниці» на чолі з першим заступником генерального директора Миколою СЕРГІЄНКОМ та КВБЗ на чолі з головою правління Євгенлм ХВОРОСТОМ оглянули поїзд. Представникам залізниці сподобалося рішення заводчан з облаштування буфету для організації харчування пасажирів. Було обговорено інші аспекти експлуатації поїзда.

М.СЕРГІЄНКО зазначив, що поїзд у відмінному стані, він повинен стати новим словом у пасажирських перевезеннях. Можливо, влітку Південна залізниця залучить його для доставки пасажирів за маршрутом Харків-Сімферополь.

Як повідомляв УНІАН, новий швидкісний міжрегіональний поїзд локомотивної тяги розрахований на рух зі швидкістю 200 км/год (конструкційна швидкість – 220 км/год). Він складається з дев`яти пасажирських вагонів останнього покоління виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. У їх числі: два вагони першого класу (у кожному - 64 місця); два вагони першого класу із салоном для VIP-пасажирів (у кожному - 52 місця плюс 8 місць для VIP-пасажирів); три вагони другого класу (по 94 місця); один вагон другого класу, пристосований для перевезення пасажирів в інвалідних візках (82 місця і 2 місця для інвалідів), один вагон третього класу (112 місць). Загальна кількість місць – 726.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини й візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро та ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу.

«Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене й діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних. Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.