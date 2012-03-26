До Тимошенко можуть підселити жінку-вбивцю – адвокат Власенко

Харків. 26 березня. УНІАН. До камери екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у Качанівській виправній колонії Харкова найближчим часом можуть підселити жінку, яка відбуває покарання за навмисне вбивство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу під Качанівською колонією заявив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він зауважив, що в камері Ю.Тимошенко вже розмістили третє ліжко.

«Декілька днів назад у камері Юлії Володимирівни було поставлено третє ліжко. В розмові зі співробітниками колонії її було поінформовано про те, що, можливо, на це ліжко буде заселена дуже інтелігентна, інтелектуальна і толерантна жінка, яка відбуває покарання за навмисне вбивство», - сказав С.Власенко.

На думку адвоката, життю Ю.Тимошенко загрожує небезпека.

За словами С.Власенка, ненадання медичної допомоги Ю.Тимошенко, невиконання рекомендацій німецьких лікарів, приписів Європейського суду з прав людини та розміщення третього ліжка у камері – «усе це свідчить, що влада не хочете бачити Тимошенко живою».

С.Власенко припустив, що судовий вирок жінки, яку планують підселити до Ю.Тимошенко, може бути переписаний, «щоб усе не виглядало так трагічно».

За його словами, у камері Ю.Тимошенко продовжує вестися цілодобове відеоспостереження, однак не ведеться запису того, що відбувається в камері.

«Якщо, не дай Боже, щось відбудеться, то вони будуть казати, що нічого не знають», - зазначив С.Власенко.

У Державній пенітенціарній службі заяву С.Власенка не коментують.