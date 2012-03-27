МВС України: Авакова таки затримано

Харків. 27 березня. УНІАН. В МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова, оголошеного в міжнародний розшук.

Як повідомив УНІАН начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук, вчора ввечері від Міністерства юстиції Італії до українського бюро Інтерполу надійшло повідомлення, яке підтверджує затримання А.Авакова 26 березня в одній із італійських провінцій.

Як зазначив В.Поліщук, у даний час українське бюро Інтерполу готує необхідні документи для харківського УБОЗу, який був ініціатором оголошення в міжнародний розшук А.Авакова, та прокуратури з метою його екстрадиції.

При цьому начальник УЗГ МВС зазначив, що тривалість процедури екстрадиції залежить від того, як спрацюють українські та італійські компетентні органи, а також, якою буде позиція самого А.Авакова та його адвокатів.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що він перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА