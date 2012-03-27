У Харкові кажуть, що Аваков не ховається і не знаходиться «в бігах»

Харків. 27 березня. УНІАН. Прес-секретар екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова Наталія Статівко заявляє, що В.Аваков перебуває за кордоном легально.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина».

Н.Статівко зауважила, що А.Аваков перебуває за кордоном легально, проводить громадську роботу в рамках гуманітарного проекту свого благодійного фонду.

«Аваков не ховається, веде велику громадську роботу в рамках гуманітарного проекту благодійного фонду «Ренесанс», відвідує різні країни Європи і спілкується з журналістами. Тому неправильно було б говорити про те, що він ховається або знаходиться «в бігах», - підкреслила Н.Статівко.

На її думку, порушена стосовно А.Авакова кримінальна справа є «черговим прикладом політичного переслідування опозиції в Україну з боку влади».

«Таку оцінку даного кримінального переслідування дають незалежні експерти, правозахисники, депутати Європарламенту. Я сподіваюся, що Інтерпол - шанована міжнародна організація, статут якої категорично забороняє здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру - адекватно оцінить ситуацію і в жодному разі не знижуватиме свій авторитет участю в політичному цькуванні української опозиції», - сказала Н.Статівко.

Справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що він перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

Сьогодні, 27 березня, в МВС підтвердили факт затримання екс-губернатора Харківської області в Італії.