Генпрокуратура України готує документи для екстрадиції Авакова

Харків. 27 березня. УНІАН. Генеральна прокуратура України на запит італійської сторони готує пакет документів для екстрадиції в Україну екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За даними ГПУ, за орієнтуванням Українського бюро Інтерполу А.Авакова було затримано 26 березня 2012 року у місті Фрозіноне (Італія).

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

27 березня в МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області.