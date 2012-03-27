«Батьківщина» наполягатиме, щоб Аваков просив політичного притулку в Італії

Харків. 27 березня. УНІАН. Захисники екс-голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова будуть подавати документи на надання політичного притулку своєму підзахисному в Італії.

Про це повідомив депутат від БЮТ Сергій Пашинський в ефірі 5-го каналу.

Він розповів, що в найближчі дні збирається вилетіти до Рима.

«Я сьогодні був в контакті з захисниками Арсена Борисовича, найближчими днями відбудеться перший суд, попереднє засідання італійського суду в місті Римі, і є клопотання, я висловив такий намір, бути допитаним як свідок захисту. Якщо я отримаю підтвердження завтра, що суд прийняв це клопотання, я надіюсь бути в суді», - заявив політик.

«Ми будемо категорично вимагати від Арсена Борисовича, щоб він просив політичного притулку. І надіюсь, що його адвокати завтра відповідні клопотання подадуть», - цитує С.Пашинського «Українська правда».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України повідомила, що готує документи для екстрадиції А.Авакова в Україну.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

27 березня в МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області.