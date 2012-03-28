У Харкові на парковці згоріли три іномарки

Харків. 28 березня. УНІАН. Сьогодні вночі на одній із парковок Харкова згоріли три автомобілі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, повідомлення про пожежу, що сталася на території парковки по вул. Героїв Праці, 21 на Салтівці - в найблільш гутонаселеному районі міста, надійшло на номер «101» о 04.03.

На момент прибуття 2 підрозділів МНС вогнем були охоплені 3 автомобілі: BMW, Volkswagen Golf та Skoda Fabia. Крім того, вогонь частково пошкодив ВАЗ-2104. Всі автівки стояли поруч. Пожежа була ліквідована о 04.25. Інші автомобілі не постраждали.

Причина пожежі з’ясовується.