Дві фракції ВР просять Інтерпол та Італію не видавати Авакова

Харків. 29 березня. УНІАН. Фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» та «Наша Україна - Народна самооборона» просять Інтерпол відмовити правоохоронним органам України в екстрадиції до України екс-губернатора Харківської області та керівника Харківської обласної партійної організації «Батьківщини» Арсена Авакова як особи, щодо якої здійснюється політичне переслідування.

Про це йдеться у спільній заяві фракцій, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

На переконання авторів заяви, «затримання в Італії Арсена Авакова на прохання українських правоохоронних органів – це спроба української влади шляхом обману здійснити чергову політичну розправу над опозиційним політиком».

Як зазначають в опозиційних фракціях, А.Авакова, так само як і Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та багатьох інших опозиційних лідерів, обвинувачено за сумнозвісною статтею 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади та службових повноважень.

«Ця стаття Кримінального кодексу України використовується нинішньою українською владою для здійснення репресій проти політичних опонентів шляхом вибіркового кримінального переслідування», - зазначається в заяві.

За словами її авторів, причиною переслідувань А.Авакова є його опозиційна діяльність та належність до команди Юлії Тимошенко. «Влада за будь-яку ціну прагне кинути за ґрати опозиційного політика, позбавити Арсена Авакова можливості брати участь у парламентських виборах та займатися політичною діяльністю», - йдеться в заяві.

У «БЮТ-Батьківщині» та НУ-НС також нагадали, що Європейський Союз та Сполучені Штати Америки неодноразово закликали українську владу змінити 365-у статтю Кримінального кодексу, а також забезпечити звільнення політв’язнів та їхню участь у парламентських виборах 2012 року.

«З огляду на це, а також на підставі ст.ст. 2, 3 та 41 Статуту міжнародної організації кримінальної поліції просимо Інтерпол відмовити правоохоронним органам України в екстрадиції до України Арсена Авакова як особи, щодо якої здійснюється політичне переслідування.

З цієї ж причини просимо уряд Італії також не надавати згоди на екстрадицію Арсена Аракова», - підкреслюється в заяві.

За словами її авторів, «дії української влади щодо опозиційних політиків засвідчують, що за умови повернення Арсена Авакова до України існує реальна загроза не лише його свободі, а здоров’ю і життю».

Як повідомлялося, керівництво партії «Батьківщина» вчора направило листи Генеральному секретареві «Інтерполу» та Уряду Італії з проханням зважити на очевидну політичну вмотивованість кримінального переслідування А.Авакова та звільнити його.

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Харківська обласна організація Партії регіонів закликає забезпечити неупереджене розслідування звинувачень в порушенні законів України, що висуваються екс-голові Харківської облдержадміністрації Арсену Авакову, вважаючи, що «справа Авакова стане тестом не тільки для італійської, але і української Феміди».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської обласної організації ПР, посилаючись на обнародувану заяву у зв`язку з подіями, пов`язаними із затриманням в Італії А.Авакова, який раніше був оголошений у міжнародний розшук.

При цьому автори заяви вказують, що представники опозиції «намагаються нав`язати українському народові і світовій громадськості образ політично гнаної, переслідуваної опозиції».

Зокрема, керівництво партії «Батьківщина» намагається додати політичного забарвлення і обілити образ А.Авакова, якого звинувачують у конкретному злочині.

«Звинувачення пана Авакова у конкретному злочині – незаконній зміні при перебуванні на посаді голови облдержадміністрації цільового призначення землі державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею близько 55 гектарів і нанесенні державі збитку на суму більше 3,2 млн грн – партійний функціонер називає здійсненням репресій відносно політичних опонентів шляхом виборчого кримінального переслідування».

На думку авторів заяви, опозиціонери самі «грішать тим, у чому звинувачують інших, - виборчим ставленням до злочинів».