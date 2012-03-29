Харківський авіазавод поставить літаки Ан-74 до Казахстану і Туркменії

Харків. 29 березня. УНІАН. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) поставить транспортні літаки Ан-74 до Казахстану і Туркменістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні колегії Харківської облдержадміністрації повідомив начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку Юрій Гуренко.

За його словами, контракт авіазаводу з Казахстаном був підписаний у березні цього року. Ю.Гуренко також повідомив, що Харківський авіазавод реалізує контракти на постачання комплектуючих до пасажирських літаків Ан-140-100.

Коментуючи підписані домовленості, представник ХДАВП сказав в інтерв`ю кореспондентові УНІАН, що мовиться про поставку до Казахстану одного транспортного літака Ан-74ТК-200. «Поставка машини залежатиме від процесу фінансування з боку партнера», - сказав співбесідник агентства, відповідаючи на запитання про терміни виготовлення літака.

Він також повідомив, що підприємство вже здійснило поставку Ан-74ТК-200 до Туркменістану і зараз ідеться про подальшу співпрацю. «Ми сподіваємося на її продовження», - сказав представник авіазаводу.

При цьому він підкреслив, що фактично мовиться про новий ринок збуту, оскільки раніше ХДАВП не поставляв в ці країни свої літаки.

На знімку: літак Ан-74ТК-300Д виробництва Харківського авізаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА