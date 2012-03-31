Масштабне ДТП у передмісті Харкова: зіткнулися 5 авто

Харків. 31 березня. УНІАН. Неподалік Харкова внаслідок зіткнення п’яти легкових автомобілів постраждало шестеро осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 30 березня близько 7:00 на 476 км автодороги Київ - Харків - Довжанський.

30-річний водій автомобіля ВАЗ-2104, рухаючись з боку селища Пісочин у напрямку селища Мала Данилівка, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-210930 під керуванням 43-річного водія, що рухався у зустрічному напрямку.

Після цього автомобіль ВАЗ-2104 зіткнувся з автомобілем BMW-520I під керуванням 34-річного водія, автомобілем Fian-doblo під керуванням 50-річного водія та автомобілем Subaru-legacy під керуванням 27-річного водія, які рухалися в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ-210930 та троє його пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізовані. Водій та пасажир автомобіля ВАЗ-2104 після надання медичної допомоги відпущені на амбулаторне лікування. Правоохоронці встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.