Луценко хоче скинути Добкіна

Київ. 6 вересня. УНІАН. Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО приймає для своєї політичної сили зобов`язання провести в новому парламенті закон про перевибори мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і мера Харкова Михайла ДОБКІНА.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв`ю «Газете по-киевски» (№201 від 6 вересня).

«ДОБКІН і ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ просто принизили два найбільших міста України. Тому я беру для нашої політичної сили зобов`язання – провести закон про перевибори мерів у цих містах, щоб зупинити беззаконня, корупцію і безгосподарність», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «фактично пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ здає Київ заїжджим кланам, що мені як киянину «із стажем» небайдуже». При цьому Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що благополуччя Києва грунтувалося на крупних муніципальних підприємствах, таких як «Київенергохолдинг» і банк «Хрещатик».

«Сьогодні вони передаються в приватні руки на незаконних, з моєї точки зору, умовах», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що без цих підприємств Київ стане всього лише величезною територією з великою кількістю населення.

«Тому я – категоричний супротивник ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що органи слідства мають в своєму розпорядженні «свідчення осудженого фіндиректора «Еліта-центру», підтверджуючі серйозну роль в цій афері сина ЧЕРНОВЕЦЬКОГО». У цьому контексті Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що має в своєму розпорядженні лист, в якому «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за декілька днів до виборів-2006 просить Президента вимагати від мене, тоді міністра внутрішніх справ, не збирати прес-конференцію з приводу «Еліти-центра» хоча б до 26 березня». Зазначивши, що в даному випадку він не мав часу «зупинити ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його команду», Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив: «Організувати перевибори мера в Києві для мене зараз – головна мета».

Тому перший пункт «Плану ЛУЦЕНКА для Києва», презентувати який має намір лідер «Нашої України – Народної самооборони», полягатиме в організації перевиборів мера столиці. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, Києву потрібен мер, який уміє чути людей, «готовий бити по руках навіть своє найближче оточення, якщо ці руки гребуть».