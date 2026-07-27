Найдешевша країна Європи вразила іспанців: тут найстаріше озеро на континенті

Іспанка розповіла, що ця балканська країна перевершила всі її очікування – і поділилася, скільки насправді коштує відпочинок.

Одна з найдоступніших країн Європи знову привертає увагу туристів – цього разу завдяки відеоролику, який став вірусним у соцмережах. Про це пише видання Mediafax.

Туристка з Іспанії розповіла, що Північна Македонія повністю підкорила її – насамперед низькими цінами та вражаючими краєвидами.

За її словами, ця країна – одна з найдешевших у Європі для туристів. Квитки на літак з Іспанії коштують приблизно 60 євро в обидва боки, а житло можна знайти вже від 30 євро за ніч.

Відео дня

Недорого обходиться й повсякденне життя: традиційний обід тут можна отримати приблизно за 5 євро, а орендувати авто для подорожі країною теж можна без великих витрат.

Найдавніше озеро Європи

Серед місць, які найбільше вразили туристку, – Охридське озеро, яке вважається найдавнішим озером на континенті, а також міста, внесені до списку ЮНЕСКО.

Мандрівниця описує розмаїття вражаючих локацій: монастирі, сховані в горах, церкви, збудовані на скелях або частково зануреними у воду, каньйони з прямовисними стінами та села, де час ніби зупинився.

Столиця, яка дивує контрастами

Столиця країни Скоп'є привертає увагу еклектичним стилем – тут можна побачити гігантські статуї, монументальні мости та старий базар, збудований в османському стилі, що створює зовсім іншу атмосферу.

Крім того, Північна Македонія – один із важливих виноробних регіонів Балкан, тож туристи можуть скуштувати місцеве вино за дуже невисокими цінами.

Окрім краєвидів і цін, туристку найбільше вразило людське ставлення. Вона зазначила, що місцеві мешканці зустрічають гостей із відкритістю та теплотою.

Ще одна перевага – відсутність натовпів туристів: багато місцевих визначних пам'яток поки що не переповнені відвідувачами, що дає змогу відчути справжню, автентичну атмосферу країни.

Тож Північна Македонія залишається несподіваним відкриттям для тих, хто шукає бюджетну, але насичену враженнями подорож.

Туристи поділилися гірким досвідом

Втім, не всі напрямки викликають у мандрівників захоплення. Ми раніше писали про опитування туристів, які назвали чотири країни, куди більше не хотіли б повертатися. Серед "антирекомендацій" опинилися Болгарія – через неякісне харчування та байдужість персоналу, Єгипет – через нав'язливих продавців і спроби вимагати гроші, Франція – через грубе ставлення персоналу до туристів, які знають мову, та Домініканська Республіка – де в однієї з мандрівниць прямо в готелі зникли гроші.

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