Одна з країн ЄС змушує весь блок змінювати підхід до санкцій проти Росії, – FT

Нещодавно ухвалений 21-й пакет Євросоюзу може стати останнім.

Європейський Союз розглядає новий підхід до санкцій проти Росії після того, як Греція заблокувала 21-й пакет обмежень, щоб захистити судноплавну компанію Dynagas, пише The Financial Times.

Європейські чиновники шукають способи пришвидшити затвердження санкційних обмежень, аби у держав-членів було менше можливостей застосовувати право вето.

Афіни протягом кількох тижнів вимагали винятку для суден компанії Dynagas, щоб ті могли й надалі транспортувати прибутковий російський скраплений природний газ. Греція висувала цю умову для погодження низки обмежень, що не мають прямого стосунку до цього питання – вони були спрямовані проти фінансової системи Москви та доходів від експорту нафти.

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Джерела видання повідомили, що наразі триває робота над тим, як обмежити подібну тактику. Вона стала дедалі поширенішою під час останніх переговорів щодо санкцій ЄС, оскільки країни-члени прагнуть захистити компанії, що досі ведуть бізнес із Росією.

Однією з ідей, яка набирає популярності як у Європейській комісії, так і серед найбільш проукраїнських держав-членів, є узгодження та впровадження санкцій окремо або невеликими тематичними пакетами, а не у вигляді великих пакетів з метою піару. Чиновники зазначили, що це знизить ризик затримки заходів через національні вето.

"Це може бути останній "пакет" санкцій. Зараз цілком очевидно, що цей підхід більше не працює", – повідомило одне із джерел.

ЄС ухвалив 21 пакет санкцій проти Росії з лютого 2022 року, використовуючи політику об’єднання заходів та їхнього колективного узгодження за одностайної підтримки 27 держав-членів. Дедалі частіше це означає, що національне вето на певні заходи затримує інші непов’язані обмеження, які мають повну підтримку всіх столиць.

Це було найяскравіше продемонстровано минулого тижня, коли Греція відмовилася схвалити останній пакет, якщо інші держави ЄС не погодяться звільнити судноплавну компанію Dynagas, що належить мільярдеру Джорджу Прокопіу, від непов'язаних санкцій, узгоджених у жовтні 2025 року. Вони забороняли Dynagas транспортувати російський СПГ до країн, що не входять до ЄС, з січня 2027 року.

Успіх Греції в отриманні винятку, який дозволить продовжувати поставки, знаменує собою перший випадок, коли загальний список економічних санкцій ЄС проти Росії було послаблено. Кілька дипломатів Євросоюзу, які брали участь у переговорах, заявили, що ця тактика була "обурливою".

Натомість грецькі чиновники заявили, що заборона на транспортування СПГ була помилкою – вона зашкодить Dynagas, а не російській економіці, і принесе користь судновласникам-конкурентам з Китаю чи інших країн, що не входять до ЄС.

Прихильники нового методу стверджують, що потужні та ефективні заходи можуть бути швидко схвалені Радою держав-членів ЄС без фанфар та громадської уваги, створених "пакетним" підходом. Будь-які окремі заперечення не зірвуть і не затримають інші санкції.

Санкції проти Росії – головні новини

21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ був остаточно ухвалений 23 липня. Він став одним із найбільших пакетів обмежень. Згідно з документом, зокрема передбачається замороження на 12 місяців механізму цінової стелі на російську нафту.

Греція тижнями блокувала остаточне ухвалення санкційного пакету. Загалом єдність країн-членів стосовно санкцій слабшає – вже півдесятка столиць вимагали винятків або блокували заходи, намагаючись захистити власних корпоративних гігантів чи національні економічні інтереси.

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