Усі АЗС від Харкова до Полтави повністю знищені Росією, – депутат облради

26 липня російські війська знищили останню автозаправну станцію, що продовжувала працювати в селищі Валки.

Російські обстріли знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, через що на маршруті Харків – Полтава не залишилося жодної діючої АЗС. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.

"На сьогодні всі АЗС на трасі Харків – Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави", – повідомив депутат.

За його словами, остання діюча АЗС у селищі Валки була знищена російським ударом 26 липня. Депутат облради закликав водіїв, які планують скористатися маршрутом Харків – Полтава, заздалегідь заправити свої авто, оскільки можливостей поповнити запас пального на цій ділянці практично не залишилося.

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На думку Скорика, масштабні руйнування паливної інфраструктури поки не призвели до паливної або продовольчої кризи в країні.

"В Україні знищено понад 200 автозаправних станцій, із них понад 80 – у Харкові та Харківській області. Але жодної кризи немає", – додав політик.

Росія знищує АЗС в Україні – останні новини

Нещодавно російські війська атакували Україну керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та понад 150 ударними безпілотниками. Серед іншого росіяни атакували обʼєкти у Полтавському районі. В результаті ударів пошкоджено АЗС, будівлю пожежної частини, покрівлі будинків, скління вікон та авто.

Минулого тижня засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомив, що російські війська дедалі рідше атакують українські АЗС безпілотниками, оскільки ці удари виявилися малоефективними. За словами експерта, українські компанії навчилися оперативно відновлювати автозаправні станції, пошкоджені внаслідок атак. Водночас він наголосив, що в прифронтових регіонах загроза ударів по таких об'єктах і надалі залишатиметься високою.

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