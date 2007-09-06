У зоопарку загинули 5 косуль

Харків. 6 вересня. УНІАН. Сьогодні вночі у Харківському зоопарку загинули 5 косуль.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у зоопарку, косулі розбилися на смерть об огорожу.

Це сталося в ніч з 4 на 5 вересня, коли на територію потрапив бродячий собака та почав гавкати на косуль. Косулі намагалися втекти, але, не зорієнтувавшись у темряві, налякані розбилися об огорожу.

Охорона прибула на місце пригоди о 3.15. О 4.00 деякі косулі вже померли, решті зробили автоназію, адже за висновками ветеринара, врятувати тварин було неможливо.

Загинуло п’ять із шести косуль, які знаходились у зоопарку. Живим залишився тільки самець, якого тимчасово ізолювали зі спільного вольєра.