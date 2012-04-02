Харківська область збільшила обсяги експорту до країн СНД

14:04, 02 квітня 2012
Харьків
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Дані за січень

Юрій САПРОНОВ

Харків. 2 квітня. УНІАН. Обсяг експорту харківських товарів до країни СНД в січні 2012 року збільшився на 10% порівняно з січнем 2011 року.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова.

«У структурі товарів, які Харківщина експортує за межі Україні, значну частку становлять машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (29,6%), продукти рослинного походження (14,3%), готові продукти харчування (8,8%)», - поінформував Ю.Сапронов.

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