Харківська область збільшила обсяги експорту до країн СНД

Харків. 2 квітня. УНІАН. Обсяг експорту харківських товарів до країни СНД в січні 2012 року збільшився на 10% порівняно з січнем 2011 року.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова.

«У структурі товарів, які Харківщина експортує за межі Україні, значну частку становлять машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (29,6%), продукти рослинного походження (14,3%), готові продукти харчування (8,8%)», - поінформував Ю.Сапронов.