Харківщина може освоїти 40 млн грн на енергозберігаючі технології - Добкін

Харків. 2 квітня. УНІАН. Харківська область очікує надходження з державного бюджету великої субвенції на впровадження енергозберігаючих технологій.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні під час програми «Від влади до громади» голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, йдеться про суму в 40 млн грн.

«Харківська область повністю оформила і подала на розгляд до Кабінету Міністрів пакет документів, який дозволить нам отримати фінансування більш як на 40 мільйонів гривень для впровадження енергозберігаючих технологій. Таким чином ми зможемо на ряді об`єктів замінити старе неефективне устаткування на нове, яке дозволить нам заощаджувати бюджетні кошти», - сказав М.Добкін.

Водночас, за його словами, серйозних результатів у цьому питанні неможливо досягти без серйозного заохочення до економії для всіх підприємств та їхніх співробітників.

«Без спеціальних стимулів для людей, що працюють у містах і районах, цю проблему вирішити буде дуже важко. Ми висловили свою пропозицію, щоб частина коштів, які підприємства економлять на електроенергії, залишалися для розвитку цих підприємств і для премій працівникам, які своїми діями допомогли заощадити бюджетні кошти. Тоді у людей з`явиться стимул, і я гадаю, ми отримаємо кращий результат», - підкреслив М.Добкін.