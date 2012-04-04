Італійські парламентарії просять уряд не видавати Авакова

Рим. 4 квітня. УНІАН. Депутати Італійської Республіки Джанні Вернетті і Бенедетто Делла Ведова у парламентському запиті до міністра закордонних справ Джуліо Терці, міністра юстиції Паоли Северіно та міністра внутрішніх справ Аннамарії Канчельєрі просять відмовити у видачі Україні Арсена Авакова, колишнього губернатора Харківської області та представника партії «Батьківщина».

Про це УНІАН повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький з посиланням на парламентську агенцію AGENPARL.

Як відомо, А.Аваков був заарештований кілька днів тому в Фрозіноне на прохання українських судових органів та на підставі ордеру Інтерполу.

Депутати італійського парламенту попросили розглянути можливість надання політичного притулку українському політику, якщо він про це попросить.

Агентство також повідомляє, що минулого тижня в Палаті Депутатів відбулася зустріч з дочкою колишнього українського прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенією, і на цій зустрічі всі політичні сили Італії засудили неправомірні арешти членів попереднього уряду.

«Очевидно, що прохання української влади заарештувати А.Авакова, на жаль, вписується в список арештів, який поступово збільшується, з явних політичних мотивів, починаючи з тієї ж Юлії Тимошенко», - цитує агентство депутатів парламенту.