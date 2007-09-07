Нульова ставка ПДВ уб`є аграрія - Аваков

Харків. 7 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вкрай негативно сприйняв пропозицію першого віце-прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про ліквідацію з 2008 року нульової ставки ПДВ для вітчизняних сільгосптоваровиробників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, свою точку зору А.АВАКОВ висловив, коментуючи підсумки засідання Ради Національної Безпеки і Оборони, яке пройшло 4 вересня в Києві.

«На мій погляд, Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА закладає бомбу під економіку і, перш за все, в сільськогосподарській сфері. Такі дії просто убивають сільське господарство, і можу сказати абсолютно точно, що 98% сільгосппідприємств нашої області і всієї країни стануть збитковими. Я кваліфікую такий намір, як абсолютно бездумний з погляду макроекономіки, а наслідки цього ми будемо відчувати довгі десятиріччя», - сказав А.АВАКОВ.

При цьому А.АВКОВ розкритикував спробу М.АЗАРОВА пояснити нововведення майбутнім вступом України до ВТО: «Дійсно, в Євросоюзі немає нульових ставок на ПДВ, але в Євросоюзі існують компенсації для фермерів у 350 євро на гектар і спеціальні фінансові джерела, з яких сільгосппідприємства дотуються в таких ситуаціях.