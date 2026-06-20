Опубліковано список смартфонів Xiaomi, які отримають оновлення до Android 17

У мережі з'явився список пристроїв Xiaomi, які отримають наступну версію прошивки – HyperOS 4 на базі Android 17. Інформацію про них опублікували на сайті Gizmochina, який регулярно відстежує вихід нових прошивок для пристроїв цього виробника.
Нова версія HyperOS, за даними журналістів, буде не просто візуальним оновленням. Xiaomi збирається серйозно переробити систему: покращити продуктивість, оптимізувати енергоспоживання, посилити конфіденційність і захист даних, а також зробити оболонку "чистішою".
Офіційний анонс HyperOS 4 очікується влітку 2026 року в Китаї, а глобальний реліз може стартувати восени, після масштабного бета-тестування.
Повний перелік сумісних пристроїв виглядає так:
Xiaomi
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Flip
Redmi
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 4G
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Special
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14S
- Redmi Turbo 5
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15A
- Redmi A7
- Redmi A7 Pro
- Redmi A7 Pro 4G
- Redmi A5
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 9,7
POCO
- POCO F8 Pro
- POCO F8 Ultra
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO X8 Pro
- POCO X8 Pro Max
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M8
- POCO M8s
- POCO M8 Pro
- POCO M7 4G
- POCO M7 Plus
- POCO C85
- POCO C85 4G
- POCO C85x
- POCO C81
- POCO C81 Pro
- POCO C81x
- POCO C71
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
- POCO Pad C1
16 червня Google офіційно випустила стабільну версію Android 17, яка почала надходити на пристрої Pixel. Власникам смартфонів інших брендів доведеться почекати кілька тижнів або місяців.
Нагадаємо, цьогорічна Android 17 пропонує суттєві покращення безпеки, нові можливості багатозадачності, розширені функції конфіденційності та низку інструментів на базі штучного інтелекту.