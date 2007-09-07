В третину списків виборців внесені зміни

Харків. 7 вересня. УНІАН. В третину списків виборців Харкова внесені зміни.

Як повідомляє прес-служба міськради, про це поінформував на прес-конференції керуючий справами міськвиконкому - заступник керівника міської робочої групи обліку виборців Олександр НОВАК.

За його даними, майже по третині виборців в архівних списках 2006 року, якими користувалася для уточнення робоча група, були внесені зміни. Це означає, що були включені додаткові громадяни, які з тих або інших причин не знайшли себе у списках на попередніх виборах, а також були внесені виправлення у прізвища, імена, по батькові, дати народження та адреси помешкання.

О.НОВАК також розповів, що було декілька сотень дзвінків і письмових звернень від харків`ян, які просили уточнити їх дані у списках у зв`язку з тим, що їм не вдалося проголосувати на виборах-2006. Дзвінки з подібними проханнями також приймала і служба 0-62.

Свої дані у списках можна буде уточнити за декілька днів до виборів на виборчих дільницях, повідомляє прес-служба.